На Позняках построят школу на месте автомобильной парковки

В Киеве в районе улиц Тепловозной, Здолбуновской, Драгоманова должно начаться строительство общеобразовательной школы с бассейном.

Соответствующие градостроительные условия и ограничения выдал Департамент градостроительства и архитектуры Киевской городской госадминистрации. Заказчиками строительства выступают коммунальное предприятие "Жилинвестбуд-УКБ" и Управление образования Дарницкой районной госадминистрации. Строительство состоится на участке, площадью 3,2 гектара, половина которого будет отведена под футбольное поле. Участок находится рядом со Славянской гимназией, передают "Наші Гроші".

Описание: Источник: nashigroshi.org Alt:

Территория, на которой планируется возведение школы, сейчас используется как место парковки автомобилей. Строительство этой школы было предусмотрено детальным планом территорий, который был утвержден еще в 2012 году. Согласно документам, будущая школа будет рассчитана на 1720 учащихся.

Стоит отметить, что на Позняках сложилась критическая ситуация с учебными заведениями. Из-за масштабной застройки микрорайона в местных школах уроки проходят в подсобных помещениях, гардеробных, учительской.

Как сообщали НЕРУХОМІ, из-за масштабной застройки жилыми высотками Минского массива местная социальная инфраструктура тоже оказалась на грани коллапса. Здешние школы, садики, медпункты работают на пределе своих возможностей. Жители микрорайона создали петицию против строительства пяти новых высоток на месте ТРЦ "Полярный" по улице Петра Калнышевского, которая набрала необходимое количество голосов, однако столичные власти так ее и не рассмотрели.