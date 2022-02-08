На Оболонском острове вырубили лес: коммунальщики прокомментировали скандал

В Киеве на Оболонском острове вырубили деревья, здесь должно начаться обустройство развлекательного парка.

О масштабной вырубке деревьев сообщил юрист Дмитрий Перов на своей странице в Facebook.

В свою очередь, в коммунальном предприятии "Плесо" сообщили, что проводили уборку территории и срезали только сухие либо поваленные деревья. Коммунальщики подчеркнули, что данные работы не имеют никакого отношения к предстоящему обустройству парка, передает "Хмарочос".

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В Оболонской райгосадминистрации заявили, что деревья убрали после обследования зеленых насаждений. Якобы в прошлом году срезали только 1 дерево и 5 кустов.

Между тем, жители района жалуются, что же месяц почти каждый день на острове что-то сжигают, из-за чего смрад и дым разносится по округе. Запах гари слышен и днем, и ночью. Киевлянам приходится закрывать окна, так как тяжело дышать, сообщается в местном паблике.

Пытались вызвать полицию, однако те отказались ехать, говорят нет правонарушений. Допускают, что работники "Плесо" сжигают деревья, обрезанием которых они заняты в последние дни.

На Оболонском острове хотят обустроить развлекательный парк с тремя зонами отдыха, спортплощадками и велодорожками. Рядом с парком "Наталка" будут строить мост в форме волны. Над парком и мостом работает архитектор Андрей Миргородский. Он проектировал и велосипедный мост над Владимирским спуском, более известный как "мост Кличко".

Как сообщали НЕРУХОМІ, антикоррупционные органы НАБУ и САП занялись расследованием фактов возможного злоупотребления со стороны чиновников коммунального предприятия "Плесо" Киевской городской госадминистрации, которые вместо застройщика ЖК Русановская гавань обустроили зону отдыха вдоль протоки.