Минкульт не согласовывал строительство высотки на месте ТЦ на Печерске

Реконструкцию Печерского торгового центра по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4, не согласовывали в Министерстве культуры и информационной политики.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Минкульте, согласований проектной документации и разрешений на проведение работ по данному адресу в министерстве не предоставляли. Между тем, здесь рассказали, что фирма "Картас Траст Компани" обращалась с просьбой рассмотреть и согласовать проект реконструкции здания на Омеляновича-Павленко.

Описание: Печерский торговый центр Источник: kyiv.comments.ua Alt:

В Минкульте сообщили, что поскольку до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева в составе Генплана, сегодня нет правовых оснований, чтобы удовлетворить просьбу компании.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на строительство очередной высотки на Печерске путем реконструкции четырехэтажного торгового центра. По проекту на нижних этажах будут также размещаться торговые помещения, наверху – апартаменты.

Стоит отметить, что против данного строительства выступают местные жители. Как стало известно, построить здесь очередную высотку предпринимались попытки с 2007 года.