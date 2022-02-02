Медиа
Все результаты

Минкульт не согласовывал строительство высотки на месте ТЦ на Печерске

Владимир Гришенко 02.02.2022 18:46

1 мин

Реконструкцию Печерского торгового центра по улице Михаила Омеляновича-Павленко, 4, не согласовывали в Министерстве культуры и информационной политики.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Минкульте, согласований проектной документации и разрешений на проведение работ по данному адресу в министерстве не предоставляли. Между тем, здесь рассказали, что фирма "Картас Траст Компани" обращалась с просьбой рассмотреть и согласовать проект реконструкции здания на Омеляновича-Павленко.

Описание:

Печерский торговый центр

Источник:

kyiv.comments.ua

Alt:

В Минкульте сообщили, что поскольку до сих пор не утвержден историко-архитектурный план Киева в составе Генплана, сегодня нет правовых оснований, чтобы удовлетворить просьбу компании.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Госинспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на строительство очередной высотки на Печерске путем реконструкции четырехэтажного торгового центра. По проекту на нижних этажах будут также размещаться торговые помещения, наверху – апартаменты.

Стоит отметить, что против данного строительства выступают местные жители. Как стало известно, построить здесь очередную высотку предпринимались попытки с 2007 года.

Автор:

Владимир Гришенко

Журналист/редактор

Образование – окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт журналистики. По профессии работаю уже более 15 лет. Любимые темы – экономика и политика, разбираюсь в криптовалютах и рынках, интересуюсь недвижимостью. На ресурсе НЕРУХОМІ с мая 2020 года.

Все статьи автора

Комментарии

2.1т

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время