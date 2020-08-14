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Метро на Троещину: Кличко уточнил, когда возьмутся за строительство подземки

14.08.2020 - 11:50

Строительство метро на Троещину начнется вскоре после сдачи в эксплуатацию Подольско-Воскресенского моста.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Подольско-Воскресенский мост я обещал открыть до этого года – и я сделаю все, чтобы транспорт уже передвигался с левого на правый берег и наоборот", – подчеркнул он.

Кличко выразил убеждение, что до Нового года мост будет открыт. "Следующий шаг после открытия автомобильного транспорта – это строительство метро на Троещину", – добавил он.

Строительство метро на Троещину должно начаться уже совсем скоро

pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, недавно во время строительства Подольского моста произошел скандал с вантами. Со строительства их вывезло ООО "Инжиниринговая Мостовая Компания", которое является субподрядчиком. На такой шаг компания пошла после того, как долги по оплате выросли до критического уровня. Размер долга достиг уже около 200 миллионов гривен. Поэтому субподрядчик заранее в письменном виде предупредил генподрядчика, что вывезет ванты из-за неуплаты.

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