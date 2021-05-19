Махинации с арендой на 100 млн гривен в Киеве: ГФС рассказала об обысках в мэрии

В результате проведенных обысков в Департаменте земельных ресурсов Киевской городской госадминистрации были выявлены нарушения на сумму более 100 млн гривен.

Об этом в среду, 19 мая, сообщили в Государственной фискальной службе.

Как уточняется, в уклонении от уплаты налогов подозревается ряд предприятий. Так директор одной из фирм с 2013 года пользуется земельным участком в столице при этом не платил арендную плату и не оформлял необходимых правоустанавливающих документов. Из-за этого бюджет недополучил более 19 млн гривен.

Также ГФС выяснила, что при подаче деклараций об уплате аренды и земельного налога, были предоставлены фейковые данные с занижением площади и оценки земельных участков. Главу компании, которая пользовалась данной землей в 2017-18 годах, объявили в розыск.

Сейчас проводится досудебное расследование, в рамках которого проверяется причастность чиновников столичной мэрии к указанным правонарушениям. В результате обысков были изъяты кадастровые дела, свидетельствующие о нарушениях с уплатой аренды за землю на общую сумму в 100 млн гривен. В реестр внесли 11 уголовных производств.

Также сегодня стало известно, что Госбюро расследований провело обыски в департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и департаменте по вопросам регистрации КГГА. Чиновников обвиняют в том, что они не остановили строительство шестиэтажного офиса возле Киево-Печерской Лавры, в то время как здесь можно строить здание не выше четырех этажей. При этом должностные лица зарегистрировали право собственности застройщика.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в КГГА на прошлой неделе прошли массовые обыски в различных департаментах. В частности, налоговая устроила обыски из-за возможного сговора с частными предпринимателями по которому была незаконно приобретена столичная недвижимость.

Прошли обыски и в офисе коммунального предприятия "Спецжилфонд", и в Департаменте градостроительства и архитектуры по делу о злоупотреблении служебным положением