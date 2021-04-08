Кличко рассказал, когда инвесторы Аркады получат свои квартиры

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Протестующие пытаются привлечь внимание столичных властей к проблеме микрорайона
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После подписания меморандума по достройке замороженных объектов банка "Аркада" разработают дорожную карту того, как будет происходить строительство.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает Интерфакс-Украина.
По словам градоначальника, после разработки дорожной карты можно будет точно сказать, когда инвесторы смогут въехать в свое жилье. Пока, по предварительным прогнозам, это от трех до пяти лет. "Такую информацию озвучили на наших рабочих совещаниях", - уточнил Кличко.
Оценивая состояние дел на сегодняшний день, мэр рассказал, что часть объектов практически готова, но некоторые находятся еще на состоянии планирования. За подробностями с достройкой он посоветовал обращаться в компанию Stolitsa Group, которая взялась за достройку жилых комплексов Аркады.
Мэр Киева Виталий Кличко
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Комментируя скандал со строительством ЖК Патриотика на озерах, против которого активно выступают местные жители, требуя создать там экопарк, Кличко сообщил, что столичные власти попытаются найти компромисс, который поможет и сохранить парковую зону и достроить объекты. Впрочем, каким образом это будет сделано, мэр не стал уточнять.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в среду, 7 апреля, был подписан Меморандум по достройке проблемных объектов банка "Аркада". Незадолго до подписания инвесторы вновь устроили митинг, перекрыв Институтскую улицу в столице.
Протестующие пытаются привлечь внимание столичных властей к проблеме микрорайона
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