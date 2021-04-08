Кличко рассказал, когда инвесторы Аркады получат свои квартиры

После подписания меморандума по достройке замороженных объектов банка "Аркада" разработают дорожную карту того, как будет происходить строительство.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

По словам градоначальника, после разработки дорожной карты можно будет точно сказать, когда инвесторы смогут въехать в свое жилье. Пока, по предварительным прогнозам, это от трех до пяти лет. "Такую информацию озвучили на наших рабочих совещаниях", - уточнил Кличко.

Оценивая состояние дел на сегодняшний день, мэр рассказал, что часть объектов практически готова, но некоторые находятся еще на состоянии планирования. За подробностями с достройкой он посоветовал обращаться в компанию Stolitsa Group, которая взялась за достройку жилых комплексов Аркады.

Описание: Мэр Киева Виталий Кличко Источник: slovoidilo Alt:

Комментируя скандал со строительством ЖК Патриотика на озерах, против которого активно выступают местные жители, требуя создать там экопарк, Кличко сообщил, что столичные власти попытаются найти компромисс, который поможет и сохранить парковую зону и достроить объекты. Впрочем, каким образом это будет сделано, мэр не стал уточнять.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в среду, 7 апреля, был подписан Меморандум по достройке проблемных объектов банка "Аркада". Незадолго до подписания инвесторы вновь устроили митинг, перекрыв Институтскую улицу в столице.