Киеву вернули участок на Осокорках, который отписал "черный регистратор"

Жалоба Департамента земельных ресурсов КГГА была удовлетворена Госгеокадастром относительно участка земли возле озера Тягле в Дарницком районе, который отошел в частное пользование благодаря "черному регистратору".

Об этом в четверг, 2 декабря, заявил заместитель мэра Петр Оленич, сообщили в пресс-службе городской госадминистрации.

"Продолжаем отстаивать интересы территориального общества столицы! Спасибо Государственной службе Украины по геодезии, картографии и кадастру и Министерству юстиции Украины за оперативную реакцию", — отметил чиновник.

Описание: Осокорковские луга Источник: akty.com.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Минюст упразднил решение частного нотариуса, который предоставил право постоянного пользования на земельный участок площадью 74,4 га у озера Тягле на Оскорках в Киеве компании "Агрофирма Зодиак". Как потом выяснилось, участок зарегистрировали на основании Госакта, выданного в 1946 году исполнительным комитетом Киево-Святошинского районного Совета депутатов трудящихся "в вечное пользование землей сельскохозяйственной артели имени Ворошилова". Однако нотариус не зарегистрировал право коммунальной собственности одновременно с производным правом. Стоит отметить, что что "Агрофирма Зодиак" не относится к субъектам, которые могут приобретать право постоянного пользования земельным участком. Ввиду таких обстоятельств нотариусу закрыли доступ к Госреестру прав на недвижимое имущество.

"Агрофирму Зодиак" связывают с экс-нардепом Виктором Пилипишиным. Также ранее ее бенефициаром был бизнесмен Василий Хмельницкий.