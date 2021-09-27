Киеву вернули 19 гектаров земли на Совских прудах

Прокуратура через суд смогла вернуть Киеву участок земли площадью 19 гектаров, который располагался в нижнем каскаде Совских прудов в Голосеевском районе.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Так, в 2008 году частная компания арендовала участок под застройку сроком на три года, но строительство так и не началось. При этом фирма лишила город возможности получить обратно участок для развития там рекреационной инфраструктуры. В итоге на территории скапливался мусор, она стала запущенной. Вместо компании ее уборкой периодически вынуждены были заниматься коммунальные службы Голосеевского района.

Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный суд удовлетворили иск прокуратуры и вернули столице участок, стоимость которого около 614 млн гривен.

Как сообщает "Киев.MEDIA", речь может идти о компании "Господарник".

Ранее НЕРУХОМІ писали, что эту фирму связывают с депутатом и собственником сети "Фуршет" Игорем Баленко. Компания получила участок площадью 19 га в аренду 13 лет назад при мэре Леониде Черновецком.

Застройщик планировал построить на Совских прудах восемь многоэтажных домов. Согласно договору аренды, строительство должно было начаться в течение трех лет, однако этого так и не сделали. Это является поводом для расторжения договоренностей.