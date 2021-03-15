Киевсовет создал заказник, чтобы не допустить строительства там высотки

Киевский городской совет объявил ландшафтным заказником местного значения "Зеленая мечта" по улице Отдыха, 25 в Святошинском районе.

Как сообщают "Наші Гроші", за такое решение проголосовали 85 депутатов. Согласно решению столичных властей, заказником местного значения была объявлена территория площадью 0,26 га. При этом участок не стали изымать у землепользователя – ЖСК "Мир жилья".

Между тем, кооператив должен будет обеспечить охрану и сохранение этого заказника, на котором имеются остатки дубовой рощи. Сообщается, что эта территория, которая находится в середине жилого квартала, является едва ли не единственным местом отдыха для жителей микрорайона.

Описание: Строительство ЖК отменяется Источник: nashigroshi.org Alt:

Издание также отмечает, что в 2020 году владельцем участка стало ООО "Вуд Гейтс". Компания в январе получила от ГАСИ разрешение на строительство здесь высотки. В марте 2020 году участок арестовали и запретили как-либо его использовать в рамках уголовного производства по факту уничтожения дубов: выяснилось, что кто-то разлил под корнями нефтепродукты. После ареста владельцем участка стало ООО "Вуд Гейтс".

Конечным бенефициаром компании значится Игорь Сирык. Он также владеет компанией Novos Development, которая занимается строительством в Полтаве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прошлым летом Киевсовет, чтобы уберечь территорию от застройки создал в столице 7 заказников.