Киевсовет пожаловался в органы на захват земли столицы

Киевсовет обратился в облсовет, Офис генпрокурора, НАБУ, СБУ и ГБР в связи с изменением границ столицы и захватом земель.

Как сообщается на сайте КГГА, обращение поддержали 88 депутатов городского совета. По словам мэра Киева Виталия Кличко, захват земли произошел при "молчаливом содействии" Госгеокадастра. Так, границы столицы Украины не менялись с 1989 года. Между тем, Киевоблсовет 9 сентября утвердил схему планирования области, по которой, как считают в КГГА, отобрали у Киева Беличанский лес вокруг пгт Коцюбинское, который ранее был частью Святошинского района.

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Решение областного совета обеспокоило и активистов, которые защищают Беличанский лес от застройки, потому что таким образом посягнули на утвержденные ранее границы нацпарка "Голосеевский".

В КГГА сообщили также, что Госгеокадастр уже около двух лет не вносят черты Киева в Государственный земельный кадастр при наличии всех документов. В связи с этим столичные власти даже обратились в суд.

Кличко подчеркнул, что поселки Коцюбинское и Козин успели "присоединить" к себе земли Киева и теперь распоряжаются ими из-за бездеятельности чиновников.

Как сообщали НЕРУХОМІ, прокуратура помогла вернуть в собственность государства земли так называемого "Беличанского леса" площадью 5,8 га и стоимостью более 51 млн гривен. В ходе судебного разбирательства прокуратурой доказано, что спорные земли незаконно были переданы органами местного самоуправления Ирпенского региона в частную собственность гражданам.