КГГА защитила старинный особняк, снос которого разрешил Киевсовет

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Особняк Баккалинского по улице Ильенко, 30, участок под которым отдали частной компании под застройку, приказом Департамента охраны культурного наследия Киевского городской госадминистрации внесен в перечень культурного наследия.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Как сообщил глава Департамента Александр Никоряк, это удалось сделать благодаря активности общественной организации, которая поработала с архивами и помогла с подготовкой исторической справки и учетной документации. Столичные власти предоставили зданию статус только что выявленного объекта культурного наследия.
Особняк Баккалинского
Фото: Антон Короб
Затем соответствующее письмо будет направлено в Минкульт. И только потом объект получит статус памятника местного значения и будет занесен в госреестр.
Как сообщали НЕРУХОМІ, особняк Баккалинского был построен более 120 лет назад по заказу участника русско-турецкой войны, подполковника Филиппа Баккалинского. Позже здание было национализировано, в нем размещались различные учреждения.
Участок под этим зданием решением Киевского горсовета был передан ООО "Амелин-30" под застройку. На месте особняка должно вырасти семиэтажное административное здание. Но застройщик пообещал сохранить фасад.
Компания "Амелин-30" была зарегистрирована почти три года назад, ее уставный капитал – 200 тысяч гривен. Учредителем значится Шафер Симон.
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