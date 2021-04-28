КГГА защитила старинный особняк, снос которого разрешил Киевсовет

Особняк Баккалинского по улице Ильенко, 30, участок под которым отдали частной компании под застройку, приказом Департамента охраны культурного наследия Киевского городской госадминистрации внесен в перечень культурного наследия.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Как сообщил глава Департамента Александр Никоряк, это удалось сделать благодаря активности общественной организации, которая поработала с архивами и помогла с подготовкой исторической справки и учетной документации. Столичные власти предоставили зданию статус только что выявленного объекта культурного наследия.

Описание: Особняк Баккалинского Источник: Фото: Антон Короб Alt:

Затем соответствующее письмо будет направлено в Минкульт. И только потом объект получит статус памятника местного значения и будет занесен в госреестр.

Как сообщали НЕРУХОМІ, особняк Баккалинского был построен более 120 лет назад по заказу участника русско-турецкой войны, подполковника Филиппа Баккалинского. Позже здание было национализировано, в нем размещались различные учреждения.

Участок под этим зданием решением Киевского горсовета был передан ООО "Амелин-30" под застройку. На месте особняка должно вырасти семиэтажное административное здание. Но застройщик пообещал сохранить фасад.

Компания "Амелин-30" была зарегистрирована почти три года назад, ее уставный капитал – 200 тысяч гривен. Учредителем значится Шафер Симон.