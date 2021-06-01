Исторический особняк на Лукьяновке можно будет только реставрировать – КГГА

Подготовлен проект решения Киевского городского совета, который должен защитить от разрушения особняк Филиппа Баккалинского, который находится по улице Ильенко, 30.

Об этом рассказал автор документа, заместитель мэра столицы Владимир Прокопив, передает во вторник, 1 июня, пресс-служба КГГА.

По его словам, как только решение вступит в силу, застройщик, которому ранее передали в аренду участок со старинным зданием, не сможет его разрушить – его можно будет только реставрировать, не нанося вред постройке.

Замглавы КГГА призвал депутатов горсовета безотлагательно рассмотреть документ, чтобы столица не потеряла еще один памятник архитектуры.

Описание: Особняк Баккалинского могут уничтожить во время застройки участка Источник: 44.ua Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, Департамента охраны культурного наследия Киевского городской госадминистрации внес недавно особняк на Ильенко в список культурного наследия.

По словам главы Департамента Александра Никоряка, это удалось сделать благодаря активности общественности. Активисты поработали с архивами и помогли с подготовкой исторической справки и учетной документации.

Особняк Баккалинского построили более 120 лет назад по заказу участника русско-турецкой войны, подполковника Филиппа Баккалинского. Со временем здание национализировали, в нем размещались различные учреждения.

Также стало известно, что Киевский горосовет передал участок по улице Ильенко, 30 компании "Амелин-30". Фирма собралась построить на этом месте административное здание высотой в 7 этажей, фасад при этом обещали оставить прежним. Но, по мнению общественности, при таком раскладе это будет означать фактический снос особняка.