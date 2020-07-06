Департамент строительства КГГА возглавил новый руководитель

На период действия карантина директором Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА назначили Сергея Мартынчука.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевского городского председателя Виталия Кличко.

Сергей Мартынчук kievvlast.com.ua

"Заключить с Мартынчуком Сергеем Александровичем контракт о прохождении государственной службы в должности директора Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) (категория "Б") на период действия карантина и до дня определения победителя конкурса на эту должность по результатам конкурсного отбора", - говорится в документе.

Сергей Мартынчук с 19 августа 2014 года до 16 июля 2019 года занимал должность председателя Печерской РГА. Был уволен президентом Владимиром Зеленским 16 июля 2019 года в связи с окончанием срока полномочий президента Петра Порошенко.

В свое время Сергей Мартынчук был назначен на должность директора Департамента жилищной политики Минрегионстроя в правительстве Николая Азарова. Назначил его туда министр Кабмина Геннадий Темник, считающийся креатурой тогдашнего вице-премьера Александра Вилкула.