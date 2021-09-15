ГИАГ подписала меморандум с ассоциацией громад

Госинспекция архитектуры и градостроительства подписала меморандум о сотрудничестве с Всеукраинской ассоциацией громад для совершенствования выполнения функций государственного архитектурно-строительного контроля.

Об этом заявил председатель ГИАГ Семен Кривонос, сообщили в пресс-службе Минрегиона.

"Подписанный меморандум предусматривает тесное сотрудничество между громадами и ГИАГ. Поэтому мы будем совместно решать вопросы в сфере архитектурно-строительного контроля и разрабатывать соответствующие нормативно-правовые акты. Также вскоре начнется передача полномочий архитектурно-строительного контроля органам местного самоуправления. Наша задача не давать шанса коррупции", - подчеркнул Кривонос.

Описание: Источник: pixabay.com Alt:

По его словам, документ о сотрудничестве поможет преодолеть коррупцию в строительной отрасли. Теперь, чтобы получить разрешение на строительство или ввести в эксплуатацию объект строительства "не надо будет теперь кормить чиновников".

Как сообщали НЕРУХОМІ, 15 сентября выполнение функций государственного архитектурно-строительного контроля перешло к Госинспекции архитектуры и градостроительства. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Ранее в Минрегионе подписали трехсторонний меморандум между министерством, ГИАГ и НАБУ по проверке будущих сотрудников госинспекции.