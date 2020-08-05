ГАСИ заблокировала строительство ТРЦ на Лесной в Киеве

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украину отказал ООО "Женсан" в выдаче разрешения на строительство многофункционального торгово-развлекательного центра возле станции метро "Лесная", к которому власти Киева решили построить прямой выход из метрополитена.

Соответствующее решение ГАСИ приняла 28 июля. Инспектор строительного надзора отметил следующие причины: застройка не соответствует Генплану Киева, в проекте не обеспечено необходимое количество парковочных площадок, расчет класса последствий сделан на основании площади ТРЦ на 141 тыс кв м, тогда как в экспертном отчете проекта ТРЦ - 171 тыс. кв м, не предоставлена фотокопию договора подряда на осуществление технического надзора и др.

Lisova Mall должны были построить на Лесной в Киеве naiukraine.com

Отметим, что в 2004 году Киевсовет передал ООО "Женсан" в аренду на 25 лет для строительства многофункционального торгового центра участок площадью 4,01 га. Этот участок сформировали из двух частей - 2,3 га и 1,71 га, которые находились в пользовании "Киевзеленстроя" и "Киевавтодора" соответственно. Указанным решением Киевсовет исключил 2,3 га из категории земель лесного фонда. А также прекратил право пользования автодора 1,71 га, где планировалось строительство подходов к станции метро. Оба участка были отнесены к землям запаса жилой и общественной застройки.

Местные жители неоднократно протестовали против застройки и уничтожения деревьев. Они выходили на акции протеста и требовали расторжения договора с застройщиком.