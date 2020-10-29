ГАСИ выдала разрешение на реконструкцию Пейзажной аллеи в Киеве

Реконструкцию Пейзажной аллеи в Киеве одобрила Государственная архитектурно-строительная инспекция. Экспертная организация ООО "Украинская строительная экспертиза" дала положительный отзыв проекту реконструкции, который стоил 4,2 млн гривен.

Отметим, что еще 1 апреля Киеватодор подписал с компанией Ростдорстрой договор относительно реконструкции аллеи за 110,7 млн гривен. Согласно документу, финансирование предусматривает выделение 93,5 млн гривен в этом году и остальная часть средств – в 2021.

Описание: Пейзажную аллею ждет реконструкция Источник: flickr.com Alt:

В ходе реконструкции должны отремонтировать лестницы, укрепить склоны от возникновения оползней, проложить новую дождевую канализацию, сеть освещения, провести озеленение территории, обустроить наблюдательные площадки и многое другое.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на 2021 год в Киеве запланирована реконструкция главной улицы столицы – Крещатика. Городские власти планируют расширить бульварную часть и восстановить зеленые насаждения, особенно каштаны.