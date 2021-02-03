ГАСИ разрешила строить на участке в Киеве, который находится под арестом

ГАСИ выдала разрешение компании "Вуд Гейтс" на строительство жилого дома со встроенными помещениями по ул. Отдыха, 25 в Святошинском районе Киева, несмотря на то, что земля находится под арестом.

Согласно техническим показателям, строительная компания собирается возвести 21-этажное здание, с общей площадью квартир почти на 8 тысяч кв м.

Как сообщают "Наші Гроші", строительство ведется на участке, который с марта прошлого года арестован в рамках уголовного производства по факту уничтожения дубов путем разливки нефтепродуктов под их корнями. Этот участок приобрел в частную собственность кооператив "Мир жилья" на основании решения Киевсовета 2010 года. Градостроительные условия и ограничения получил кооператив еще в 2018 году. В 2020 году владельцем участка стало ООО "Вуд Гейтс".

Описание: Источник: nashigroshi.org Alt:

Стоит подчеркнуть, что против этого строительства выступают местные жители. По их мнению, указанный участок является прилегающей территорией близ стоящих домов, а под ним проходят подземные воды, что является угрозой для проведения строительства.

ООО "Вуд Гейтс" принадлежит ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Новос", владельцем которого является бывший депутат полтавского облсовета Игорь Сирык. Он также является собственником компании Novos Development, которая возводит четыре жилых комплекса в Полтаве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания Вуд Гейтс предприняла пять попыток получить разрешение в Департаменте по вопросам ГАСК города Киева как на объект строительства, что по классу последствий относится к СС2. Госархстройинспекция же, в свою очередь, с третьей попытки предоставила разрешение как на объект, относящийся к СС3.