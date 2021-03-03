ГАСИ разрешила добавить пристройку к памятнику архитектуры в Киеве

ГАСИ выдала разрешение на реставрацию дома с приспособлением под административное здание по улице Петра Сагайдачного, 19 в Подольском районе Киева. Реставрация будет сопровождаться пристройкой.

Согласно открытым данным Единой государственной электронной системы в сфере строительства, заказчиком строительства выступает компания "Инвестсервис" (она же является и собственником здания), генподрядчиком выступает компания "Алекс Строй".

Как сообщают "Наші Гроші", ранее "Инвестсервису" отказывали в выдаче разрешения на выполнение строительных работ. Одна из причин - предполагалась реконструкция здания путем надстройки.

Описание: Памятник архитектуры на Сагайдачного реставрируют Источник: ua-times.com Alt:

Стоит отметить, что в этот раз общая площадь здания после реставрации должна составить 2144,19 кв м, в то же время на сегодняшний день она 1561,3 кв м.

Также отметим, что здание по ул. Петра Сагайдачного, 19 является памятником архитектуры местного значения. Был построен в 1891 году по проекту известного киевского архитектора Адольфа-Фридриха Геккера по заказу киевского купца II гильдии Александра Сироткина. Пополнил список культурного наследия в 2009 году приказом Министерства культуры.

Владельцем ООО "Инвестсервис" является ОАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Финансист", конечным владельцем которого значится Дмитрий Ароцкер. По данным СМИ, компания связана с Вагифом Алиевым.

Как сообщали НЕРУХОМІ, суд оставил в реестре памятников здание, которое снесли для строительства ЖК Metropole. 15 сентября 2010 Минкульт внес в Госреестр "Особняк" как объект культурного наследия местного значения. В мае 2017 года ООО "Ковчег" продало это здание площадью 276,4 кв м компании "Скайпроджект". Та утверждает, что в 2018 году решила реализовать купленную недвижимость, и в процессе подготовки документов узнала, что "Особняк" является памятником архитектуры. В итоге здание "благополучно" снесли.