ГАСИ и ЖК: недельный дайджест выданных документов

На строительство каких жилых комплексов (СС3) Госархстройинспекция выдала разрешение или отказала в его выдаче, а также какие ЖК ввела в эксплуатацию с 15 по 19 марта – читайте в материале НЕРУХОМІ.

Описание: Недельный дайджест решений ГАСИ источник: НЕРУХОМІ Alt:

Разрешение получили

1. ЖК по ул. Лебедева в Голосеевском районе Киева.

Заказчиком выступает ООО "Интерстрой ТМ", генподрядчиком – ООО "КСМ-Групп". Указанные компании также являются участниками строительства расположенного неподалеку ЖК Кришталеві джерела.

ЖК по ул. Лебедева – комплекс на 3064 квартиры на землях Национальной академии наук Украины. Будет располагаться рядом с парком Феофания, территорией ЖК Сказка и офисным зданием ЧАО "Мироновский хлебопродукт".

Отметим, что застройщик получил разрешение с 4 попытки.

Среди оснований для отказов, которые предоставлялись в течение 2021 года, было: не обеспечение нормативных размеров придомовых площадок и достаточного количества машино-мест для постоянного и временного хранения автомобилей; превышение максимально допустимого процента застройки земельного участка.

Следует подчеркнуть, что разрешение предоставлено на основании экспертного отчета на проектную документацию, датированную от 1 декабря 2020 года. Это может свидетельствовать о том, что проект на строительство существенно не меняли.

Отказано в выдаче разрешения

1. ЖК Синергия от Группа Смарт в районе ул. Соборная и Королева в Ровно (II очередь).

Основания для отказа: расчет класса последствий (ответственности) объекта, сканкопия экспертного отчета по результатам рассмотрения проектной документации и сканкопия распорядительного документа (решение, распоряжение, приказ) заказчика об утверждении проектной документации содержат ошибки и не отображаются в Единой государственной электронной системе в сфере строительства.

Спойлер: пакет документов по II очереди этого ЖК на заседании разрешительной Комиссии согласован без замечаний (приложение №1 к протоколу №18 от 19 марта 2021 года). Поэтому ожидайте вскоре в Реестре строительной деятельности на появление разрешения.

2. ЖК Акварель-3 от Акварель по ул. Пишоновская, 22, 24, 26 в Приморском районе Одессы.

Основания для отказа: чертежи плана трасс внешних инженерных сетей и коммуникаций не соответствуют требованиям (графическая и текстовая части чертежей на фотокопии не является разборчивыми); проектирование осуществлено за пределами земельного участка; не выдержаны требования ДБН относительно расстояния от объекта строительства к прилегающей застройке; превышен максимально допустимый процент застройки земельного участка; не устроены лифты с проходной кабиной; показатели площадей площадок в составе придомовой территории, приведенные в приложении к экспертному отчету № 00826-20 от 17.11.2020, не совпадают с соответствующими показателями, приведенными на чертежах генерального плана объекта строительства.

Принято в эксплуатацию

1. ЖК Svitlo Park от Футура хата по Надднепрянскому шоссе, 2-А в Голосеевском районе Киева (I очередь).

В эксплуатацию принято три жилых дома (№№ 1-3) с третьей попытки.

Задержка во введении в эксплуатацию – 1,3 года.

2. ЖК по ул. Довженко от ТернопольСтрой по ул. А. Довженко (позиция 42, блок "Б", II очередь) в Тернополе.

Дом должен был быть введен в эксплуатацию еще в 4 квартале 2020 года.

3. ЖК Киевский от Матла по ул. Киевская в Тернополе (II очередь).

4. ЖК Розенталь от Руником-Стройинвест по ул. Строительная 48-50 в селе Лиманка Овидиопольского района Одесской области (II очередь, 2 и 3 пусковые комплексы).

Жилые дома № 3 и № 4 должны были быть приняты к эксплуатации в прошлом квартале.

5. ЖК Комфорт Таун от К.А.Н. Девелопмент по ул. Регенераторной в Днепровском районе Киева (22 очередь, 4 пусковой комплекс).

В эксплуатацию принят паркинг №4.

Как будет продвигаться дальше работа ГАСИ, следите в нашей постоянной рубрике вместе с командой неподвижной.