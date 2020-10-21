Француз потребовал от Airbnb 90 тыс евро компенсации за разгромленную квартиру

Киев потерял миллиард гривен из-за махинаций с землей – глава Госгеокадастра
Мошенники меняли целевое назначение, контуры и размеры земельных участков
Новости
Житель пригорода Парижа собирается судиться с руководством платформы Airbnb, через которую он сдавал свою квартиру, после того как арендаторы разнесли его жилье, площадь которого не превышала 45 квадратных метров.
Как сообщает Le Figaro, о том, что в квартире происходит что-то неладное мужчине сообщил его сосед. По приезду хозяин увидел в квартире трех проституток, пребывавших в состоянии наркотического опьянения. При этом его собственность находилась в весьма плачевном состоянии. Как утверждает владелец, перед сдачей жилья он его отремонтировал.
Кроме того, мужчине из-за очередного ремонта и разбирательств с полицией пришлось отказать следующему арендатору, который уже внес залог и планировал здесь жить около полутора лет.
Убытки вследствие потерянной выгоды, а также трат на предстоящие ремонтные работы, мужчина оценил в 70 тысяч евро. Также он потребовал 15 тысяч евро компенсаций и 3,5 тысяч евро на судебные издержки.
Airbnb придется заплатить за разгромленную квартиру
pixabay.com
Платформа Airbnb в свою очередь сделала несколько предложений владельцу пострадавшей квартиры, ни одно из которых ему не подошло. В сервисе согласны компенсировать любые траты на ремонт, но это не распространяется на невыплаченную арендную плату.
В итоге хозяин квартиры будет судиться с платформой в Ирландии, где, собственно, располагается штаб-квартира Airbnb.
Как сообщали НЕРУХОМІ, сервис бронирования жилья Airbnb Inc. собирается выйти на публичный рынок до конца текущего года. Тем не менее, пока нет гарантий, что компания проведет IPO в ожидаемые временные рамки, что отчасти связано с неопределенным сроком рассмотрения заявки в SEC.
Мошенники меняли целевое назначение, контуры и размеры земельных участков
Лес возле стройки весь усеян строительным мусором
Митингующие хотят привлечь внимание властей к своим проблемам
Площадь гаража всего 22 квадратных метра
Наибольший скачек цен был зафиксирован на вторичном рынке