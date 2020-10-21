Француз потребовал от Airbnb 90 тыс евро компенсации за разгромленную квартиру

Житель пригорода Парижа собирается судиться с руководством платформы Airbnb, через которую он сдавал свою квартиру, после того как арендаторы разнесли его жилье, площадь которого не превышала 45 квадратных метров.

Как сообщает Le Figaro, о том, что в квартире происходит что-то неладное мужчине сообщил его сосед. По приезду хозяин увидел в квартире трех проституток, пребывавших в состоянии наркотического опьянения. При этом его собственность находилась в весьма плачевном состоянии. Как утверждает владелец, перед сдачей жилья он его отремонтировал.

Кроме того, мужчине из-за очередного ремонта и разбирательств с полицией пришлось отказать следующему арендатору, который уже внес залог и планировал здесь жить около полутора лет.

Убытки вследствие потерянной выгоды, а также трат на предстоящие ремонтные работы, мужчина оценил в 70 тысяч евро. Также он потребовал 15 тысяч евро компенсаций и 3,5 тысяч евро на судебные издержки.

Описание: Airbnb придется заплатить за разгромленную квартиру Источник: pixabay.com Alt:

Платформа Airbnb в свою очередь сделала несколько предложений владельцу пострадавшей квартиры, ни одно из которых ему не подошло. В сервисе согласны компенсировать любые траты на ремонт, но это не распространяется на невыплаченную арендную плату.

В итоге хозяин квартиры будет судиться с платформой в Ирландии, где, собственно, располагается штаб-квартира Airbnb.

Как сообщали НЕРУХОМІ, сервис бронирования жилья Airbnb Inc. собирается выйти на публичный рынок до конца текущего года. Тем не менее, пока нет гарантий, что компания проведет IPO в ожидаемые временные рамки, что отчасти связано с неопределенным сроком рассмотрения заявки в SEC.