Сервис Airbnb Inc собирается выйти на IPO до конца года

Американский сервис бронирования жилья Airbnb Inc. собирается выйти на публичный рынок до конца текущего года.

Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, компания планирует подать заявку на первичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) ближе к концу августа, подготовив почву для проведения листинга до конца года.

Тем не менее, источники газеты утверждают, что пока нет гарантий, что компания проведет IPO в ожидаемые временные рамки, что отчасти связано с неопределенным сроком рассмотрения заявки в SEC и вероятностью, что акции не будут пользоваться спросом у инвесторов к тому моменту, когда компания будет готова к проведению IPO.

Airbnb планирует IPO pixabay.com

Airbnb может выбрать традиционный формат IPO, провести прямой листинг, который не предусматривает привлечение денежных средств, или объединиться со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям.

Дебют на рынке станет для Airbnb поворотным моментом. Компания сторонилась публичных рынков на протяжении многих лет, при этом став одним из самых дорогостоящих стартапов. Выручка сервиса в 2019 году составила $4,8 млрд. В то же время убыток компании увеличился по сравнению с предыдущими годами на фоне высоких расходов.

Airbnb была основана в 2008 году в Сан-Франциско и представляет собой сервис, который позволяет путешественникам забронировать жилье (от комнаты с хозяевами до отдельных коттеджей) у владельцев напрямую. За услугу компания берет себе комиссию как с владельцев жилья, так и со съемщиков. Airbnb представлена более чем в 100 тыс. городов мира.