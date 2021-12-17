Фирму экс-депутата Киевсовета оштрафовали за стройку у памятника архитектуры

Окружной административный суд Киева по иску Департамента охраны культурного наследия КГГА взыскал с компании "Явир-95" 137 тысяч гривен штрафа за застройку проезда возле памятника архитектуры на Верхнем Валу, 42, в Подольском районе.

Соответствующее решение суд вынес 29 ноября.

Как сообщается, представитель департамента провел в декабре прошлого года визуальное обследование в рамках осуществления охранных мероприятий. Согласно Генпалну, территория между домами на ул. Верхний Вал, 42 и ул. Верхний Вал, 44 находится в пределах исторического ареала города. При проведении обследования было выявлено, что часть участка между домами вплотную к последнему, огражден забором.

Описание: Стройка возле памятника архитектуры в Подольском районе Киева Источник: graty.me Alt:

В связи с этим департамент вынес предписание с требованием предоставить документы, которые дают право на проведение здесь строительных работ. Однако фирма документы так и не предоставила, в связи с чем на нее был составлен акт и наложен штрафные санкции на 137 тысяч гривен. Позже "Явир-95" предоставил справку об оплате штрафа.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевсовет возобновил договор аренды по участку на Верхнем Валу, 44 в Подольском районе для строительства офисно-торгового комплекса, впритык к памятнику архитектуры. Участок фактически занимает весь выезд между домами №42 и 44 . Против строительства по этому адресу протестуют киевляне из-за многочисленных нарушений законодательства в сферах культурного наследия и градостроительства.

Заказчиком строительства по адресу Верхний Вал, 44 выступает ООО "Явир-95". Бенефициарами компании являются Владимир Кушаков и Владимир Старовойт. Последний был депутатом Киевсовета VIII созыва.