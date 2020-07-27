ФГИ хочет продать недостроенную гостиницу на балансе ЧАЭС в Славутиче

Фонд госимущества (ФГИ) Украины выставил на аукцион объект незавершенного строительства – гостиницу на Привокзальной площади в Славутиче (Киевская обл.) площадью 14,3 тыс. кв. м за 5,4 млн грн.

Согласно объявлению на сайте "ProZorro.Продажи", недостроенный 8-этажный отель рассчитан на 274 места. Готовность объекта составляет 42%. Площадь земельного участка под отелем составляет 0,81 га, передает Интерфакс-Украина.

Гостиница находится на балансе Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС".

По данным площадки, аукцион состоится 14 августа.

Аукцион должен состояться 14 августа pixabay.com

Как сообщалось со ссылкой на директора туристической компании Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослава Емельяненко, в 2019 году зону отчуждения посетило 124 тыс. туристов, что на 67% больше, чем в 2018 году.

Как сообщали НЕРУХОМІ, Фонд госимущества Украины (ФГИ) в ходе онлайн-аукциона в среду, 15 июля, продал киевскую гостиницу "Днепр" за 1,1 млрд грн.