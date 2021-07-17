Facebook собирается построить корпоративный городок. Фото

Facebook собирается построить корпоративный город недалеко от парка Менло в Калифорнии, в котором будет располагаться штаб-квартира корпорации .

Как сообщает издание Architectural Digest, проект будет носить название Villow Village, для удобства жителей городок окружат полноценной инфраструктурой: с супермаркетами, магазинами, ресторанами и отелем на 193 номера. Сам Villow Village будет состоять из 1729 апартаментов на участке в 24 гектаров. Над разработкой проекта трудится отдел развития Facebook совместно с девелоперской компанией Signature Development Group.

Описание: Проект городка Facebook Источник: architecturaldigest.com Alt:

Villow Village будет рассчитан для передвижения пешком или на велосипедах, здесь также будет много зеленых зон для отдыха в том числе и "приподнятый" парк, похожий на манхэттенский High Line.

Описание: Проект городка Facebook Источник: architecturaldigest.com Alt:

В центре будет располагаться офисное здание на 116 тысяч "квадратов", часть которого – совместное пространство в виде стеклянного купола.

Сегодня на этой территории находится Prooldis Menlo Science и Technology Park, на перестройку которого Facebook подала документы еще в 2017 году. Но против строительства выступают жители близ лежащих районов, полагая, что из-за нового проекта у них возникнут сложности с трафиком. В ответ в Facebook согласились уменьшить общую площадь офисной недвижимости на 30% и увеличить жилой. Кроме того, магазинами и другими инфраструктурными объектами разрешили пользоваться не только сотрудникам компании.

Описание: Проект городка Facebook Источник: architecturaldigest.com Alt:

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