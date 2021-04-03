Еще одна компания вслед за Маском решила построить автономный город на Марсе. Фото

Кроме Илона Маска идею заселения Марса начало продвигать архитектурное бюро ABIBOO, которое также, как и глава SpaceX, решило создать самодостаточный город на красной планете.

Как сообщили в компании, в таком поселении должны жить не меньше 250 тысяч человек. Проект носит название Nuwa. Располагаться он будет на одной из марсианских возвышенностей Tempe Mensa. Ученые считают, что это место наиболее безопасно от радиоактивного излучения и прочих неблагоприятных условий, при этом обеспечена солнечным светом в достаточном количестве. Строительство должно начаться к 2054 году, а к 2100 уже должен быть готов для первых поселенцев.

Описание: Город на Марсе Источник: abiboo.com Alt:

Описание: Город на Марсе Источник: abiboo.com Alt:

По задумке авторов, изначально город буде существовать за счет поставок ресурсов с Земли, на затем должен перейти исключительно на ресурсы Марса. Урожай будут выращивать в специальных модулях где среда будет обогащена углекислым газом. Всю работу придется автоматизировать, поскольку люди не смогут ее выполнять. Чтобы увеличить урожайность, ученые задействуют систему гидропоники. Для нее нужно меньше воды и места по сравнению с другими методами. Жить и работать обитатели Nuwa будут в зданиях, расположенных в толще скалы, а соединяться они будут проложенной сетью туннелей.

Описание: Город на Марсе Источник: abiboo.com Alt:

Описание: Город на Марсе Источник: abiboo.com Alt:

Гулять они смогут в садах, которые будут размещены в специальных куполах. Здесь же будут располагаться объекты социальной инфраструктуры – школы, университеты, спортивные залы, больницы.

Описание: Город на Марсе Источник: abiboo.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее Илон Маск заявлял, что его цель – построить на Марсе самый настоящий город, полностью самостоятельный, в котором по-настоящему жили бы люди. И, как добавил он, важно чтобы это не была база с несколькими астронавтами.