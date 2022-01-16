Эквадор массово застроят "шоколадными" домами. Видео

В Эквадоре будут строиться дома, где главным строительным материалом выступят отходы от производства шоколада.

Как сообщает Designboom, за разработку проекта взялись архитекторы из студии Валентино Гарери (Valentino Gareri Atelier). Компания собирается печатать дома на 3D-принтере, используя строительный материал, где главным компонентом являются отходы какао-бобов.

Архитекторы рассказали, что важным моментом является возможность изменять форму и размер жилья в зависимости от особенностей рельефа, строительство будет происходить по модульному принципу. Все постройки будут выполнены из местных материалов, таких как бамбук и волокно из скорлупы какао-бобов. Таким образом жилье будет полностью экологичным с минимальными выбросами в атмосферу, избежав транспортировки сырья.

Архитекторы договорились с местными производителями шоколада и благотворительными организациями о строительстве фабрики, завода и исследовательского центра. В планах также подключить экспериментальную деревню (где собственно должно начаться такое строительство) к блокчейну и NFT.

Цвета фасадов зданий будут выполнены в духе домов местных жителей с оттенками плодов какао, а форма построек отсылает к образцам эквадорского искусства. Крыши домов оборудуют специальными резервуарами для сборов дождевой воды. В деревню нельзя будет въехать в авто с двигателями внутреннего сгорания, по ней можно будет передвигаться лишь на электромобилях и велосипедах. Специально для таких видов транспорта и будет создана вся инфраструктура.

Как сообщали НЕРУХОМІ, американские архитекторы из бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) в рамках конференции ООН по изменению климата (COP26) разработали проект здания способного поглощать углекислый газ. Для строительства планируют использовать биоматериалы – дерево и легкий бетон на основе конопли.