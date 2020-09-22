Dragon Capital построит индустриальный парк под Киевом

Инвесткомпания Dragon Capital запланировала строительство индустриального парка E40 Industrial Park возле села Колонщина в Киевской области (27-й километр Житомирской трассы).

Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

В компании подчеркивают, что уже утвержден детальный план территории, что позволит приступить к следующему шагу реализации проекта — разработке проектной документации.

К строительству первой очереди индустриального парка компания планирует приступить в 2021 году.

В Украине построят еще один индустриальный парк pixabay.com

В пресс-службе рассказали, что общая площадь зданий индустриального парка составит 200 тыс. кв. м. Она включает производственно-складские помещения класса А, терминалы кросс-докинга, офисно-бытовые и инфраструктурные объекты, среди которых гостиница и станция технического обслуживания грузовиков. Индустриальный парк будет располагаться на фасадном земельном участке площадью 49 га.

Отметим, что в Украине одно из самых низких в мире число индустриальных парков.

По информации пресс-службы Минэкономики, на июль текущего года в Реестр индустриальных парков включено 43 парка, при этом в 23 из них выбраны управляющие компании, но только в семь вовлечены участники. При этом в Польше – 83 парка, а в Германии – 200. Рекордсменом является Южная Корея – 1200 парков.

По мнению участников рынка, одно из главных препятствий для развития индустриальных парков в стране – отсутствие преференций от государства по созданию условий для размещения производств.

Между тем, правительство Украины до декабря 2020 года планирует внести в Верховную Раду законопроект об обеспечении реализации потенциала индустриальных парков путем усовершенствования принципов их создания и функционирования.