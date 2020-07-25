Домик за городом: как мечты горожанина могут разбиться о деревенскую реальность

Каждому горожанину, у которого никогда не было своей дачи, минимум раз в голову приходила мысль о переезде в пригородную деревню, где будет свой большой (или не очень, но больше чем квартира) частный дом, да и еще с каким-то приусадебным участком, где будут всегда свои свежие фрукты и овощи, а также бесконечные шашлыками или барбекю на свежем воздухе. Безусловно, у такого дома есть ряд преимуществ перед квартирой, но не подготовленному к сельскому "сервису" жизнь здесь может показаться настоящим адом. Какие трудности ждут горожан в деревне разбирались НЕРУХОМІ.

Цена вопроса

Купить более-менее приличный дом в относительной близости от города – довольно недешевое удовольствие. Недвижимость здесь хоть и дешевле, но тоже сильно бьет по карману. К примеру, сразу под Киевом обычное совсем неэлитное жилье со стандартным набором удобств и площадью около 100 кв. метров будет стоить порядка $70-80 тыс. Поэтому чтобы переехать в него, скорее всего придется продать квартиру в столице. Понятно, что чем больше километров от города, тем дешевле будут выходить вам квадратные метры. Но работая в офисе, сильно далеко от мегаполиса вы не сможете уехать.

Альтернативным может быть вариант с покупкой земельного участка и постройкой своего дома. На первый взгляд он может показаться более дешевым и оптимальным. Но если вы далеки от строительства, готовьтесь к куче подводных камней и нюансов в этом вопросе: может получится не так, как изначально задумывали. На картинках проекта все красиво и гармонично, в реальности может оказаться по-другому.

Как построить себе дом pixabay.com

Постройка дома — сложный процесс, поэтому, очень многое зависит от того, какого подрядчика вы найдете, и кто будет воплощать ваши идеи в жизнь. Нельзя полагаться только на собственные представления или мнение друзей. Важно привлекать специалистов, консультироваться, сравнивать разные материалы, чтобы выбрать лучшее и настраивать себя на долгую кропотливую работу и массу потраченного времени.

Проблемы инфраструктуры

В отличие от жилья в городе, в поселке нет у дома изобилия супермаркетов, которые работают круглосуточно. И даже порой вечером бывает проблемным купить какую-то мелочь, скажем хлеб к ужину. А чтобы решить вопрос с провизией, вам придется ехать либо после работы, либо выделять специально время на выходных, затариваясь на неделю.

Та же ситуация наблюдается со школами или детскими садами. Морально готовьте себя к мысли, что перед выездом на работу вам придется сделать небольшой крюк, чтобы завезти ребенка. Учитывая выше изложенное, как минимум один автомобиль должен быть в семье.

При этом, никто не отменял киевские пробки (особенно на Окружной и основных выездах из столицы), которые будут создавать дополнительные трудности на вашем пути домой, а метро уже не так сильно сможет вам помочь, как если бы вы жили в черте города.

Дорогое содержание

Один из бесспорных и главных факторов, что отличает квартиру от дома – это дороговизна его содержания. Особенно это ощущается в зимний период, когда нужно как следует обогреть комнаты.

Содержать частный дом - дорогое удовольствие pixabay.com

Также с чем придется столкнуться жильцам дома – это непрекращающиеся ремонты. Здесь часто происходят самые разные поломки, и если вы мастер не на все руки, то без помощи не обойтись, а услуги выездного специалиста обычно стоят дорого. При этом, ждать приходится, как правило, дольше, чем если бы похожая ситуация возникла в городе, а платить за это больше.

Водоснабжение, канализация, электроснабжение, отопление, очистка от снега и прочее – все это будет стоить денег и дополнительных усилий.

Обманутые ожидания

Многие, покупая домик в деревне, рассчитывают на свой огород, который будет давать бесплатные (или почти бесплатные) фрукты и овощи. Однако все забывают подсчитать расходы: такие как закупка саженцев, удобрений, ядов для борьбы с вредителями, воду для полива и множество других факторов. Уже никто не говорит о колоссальных затраченных усилиях и труде. В итоге, если здраво подсчитать все, выходит, что зачастую дешевле будет-таки купить продукты на местном рынке и не мучиться со сборами урожаев.

Своя грядка - мечта многих pixabay.com

Нередко потом бывшие горожане засаживают участок декоративной травкой, украшают его садовыми дорожками, создают там искусственный пруд или фонтан. В итоге превращают бывший огород в зону для релакса.

Плохая связь и никудышный интернет

Интернет для многих людей сегодня это не просто развлечение, но и работа. Как бы ни уверяли операторы связи, что в нужном вам районе ловит 4G, на практике все может оказаться совсем не так. Нередки случаи, когда на соседнем участке действительно интернет тянет даже просмотр фильмов, а у вас затруднения возникают уже при загрузке небольшого фото.

Если повезет (ключевое слово "если") можно проложить проводной интернет, но и здесь качество может быть хуже, а услуги, как правило, дороже городских аналогов.

А еще за городом случаются перебои с электричеством. Не часто, не везде и не у всех, однако это возможно.

Вопрос безопасности

Обеспечить безопасность гораздо проще в квартире. Поставив на двери хороший замок и сигнализацию на окна, можно сделать ее таким образом неприступной. Другое дело – решить этот вопрос в частном доме. Здесь такими средствами явно не отделаешься. Как вариант, многие заводят сторожевых собак, которые не пустят никого чужого во двор. Но это в свою очередь также накладывает ряд обязательств – за домашними животными придется ухаживать и больше чем на день оставить жилье уже проблематично. Приходится учитывать и этот фактор.

Собаки помогут с охраной дома pixabay.com

Тем не менее

Несмотря на все приведенные выше факты, говорить, что жить в квартире однозначно лучше – так же нельзя. Разумеется, загородный дом требует большего внимания своих хозяев, чем городская квартира. Однако все-таки плюсов здесь также очень много. Прежде всего у вас будет больше пространства, больше свежего воздуха, больше креативных идей. Не исключено, что у вас могут появиться абсолютно новые увлечения, о которых вы даже раньше и не подозревали. В итоге возникают новые ценности, и жизнь начинает играть новыми красками.

Чтобы окончательно решить – сможете ли вы жить "вдали от цивилизации", попробуйте арендовать загородный дом где-то на полгода-год и это даст ответы на все ваши вопросы.