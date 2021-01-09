Домик на дереве для жизни на природе: норвежцы реализовали интересный проект. Фото

Норвежские дизайнеры разработали проект домика на дереве, в котором могут жить не только дети, но и взрослые.

Описание: Дом на дереве в Норвегии Источник: beautifullife Alt:

Как сообщает Beautifullife, соответствующий проект придумали и воплотили в жизнь архитекторы из бюро Helen&Hard. Здание такого домика висит на дереве на высоте 6 метров, в нем свободно могут жить до четырёх взрослых человек. Зайти в него можно с помощью специально сооруженного моста. Стены сооружения выполнены из природных материалов, таким образом проживающие смогут вполне ощутить себя частью природы.

Описание: Дом на дереве в Норвегии Источник: beautifullife Alt:

Описание: Дом на дереве в Норвегии Источник: beautifullife Alt:

Архитекторы предусмотрели в нем компактную и удобную кухню, гостиную, ванную и спальню.

Как видно на фото, из окон домика открывается красивый вид на фьорды.

Описание: Дом на дереве в Норвегии Источник: beautifullife Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, французы создали двухэтажный дом, созданный из палаток, способный выдержать порывы ветра и даже сильный дождь.