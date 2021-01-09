Домик на дереве для жизни на природе: норвежцы реализовали интересный проект. Фото

Киевлянина будут судить за незаконно построенный ресторан в центре столицы
Речь идет о ресторане Fiji на Сагайдачного
Новости
Норвежские дизайнеры разработали проект домика на дереве, в котором могут жить не только дети, но и взрослые.
Дом на дереве в Норвегии
beautifullife
Как сообщает Beautifullife, соответствующий проект придумали и воплотили в жизнь архитекторы из бюро Helen&Hard. Здание такого домика висит на дереве на высоте 6 метров, в нем свободно могут жить до четырёх взрослых человек. Зайти в него можно с помощью специально сооруженного моста. Стены сооружения выполнены из природных материалов, таким образом проживающие смогут вполне ощутить себя частью природы.
Дом на дереве в Норвегии
beautifullife
Дом на дереве в Норвегии
beautifullife
Архитекторы предусмотрели в нем компактную и удобную кухню, гостиную, ванную и спальню.
Как видно на фото, из окон домика открывается красивый вид на фьорды.
Дом на дереве в Норвегии
beautifullife
Как сообщали НЕРУХОМІ, французы создали двухэтажный дом, созданный из палаток, способный выдержать порывы ветра и даже сильный дождь.
Речь идет о ресторане Fiji на Сагайдачного
Здания были построены еще в XIX веке
Подрядчики вносили неверные данные в акты выполненных работ
Компания подчеркнула, что не собирается зарабатывать на строительстве
Год выдался богатым на потрясения для строительной отрасли