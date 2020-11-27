Дом Профсоюзов и Октябрьский дворец: суд арестовал недвижимость ФПУ

Несколько объектов недвижимости, которые были в пользовании Федерации профсоюзов Украины были арестованы Печерским райсудом Киева. По мнению суда, их могли незаконно забрать у Фонда государственного имущества Украины.
Как сообщает Экономическая правда, об этом идет говорится в 4-х постановлениях суда, которые были обнародованы в Едином государственном реестре судебных решений.
Так, по мнению прокуратуры и Национальной полиции, чиновники профсоюза, злоупотребляя служебным положением, завладели недвижимостью ФГИ в особо крупных размерах.
Дом Профсоюзов в Киеве
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Исходя из этого, суд принял решение наложить арест на эти объекты, запретив совершать какие-либо действия с ними и распоряжаться этим имуществом.
Как стало известно, суд арестовал следующие объекты:
Дом Профсоюзов на Майдане Незалежности;
Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец);
ресторанный комплекс на Трухановом острове;
здание на Контрактовой площади, 10;
учебно-спортивная база "Святошин";
санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе;
санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике;
другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.
Между тем, в самой Федерации профсоюзов считают, что на них пытаются давить представители власти из-за легализации игорного бизнеса. По словам главы департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрия Довганенко, в доме Профсоюзов на Майдане хотят открыть казино.
"Это центральная часть столицы, тут созданы все условия", - рассказал он в комментарии UBR.
Как сообщали НЕРУХОМІ, ФГИ хочет изменить законодательство в сфере аренды имущества.