Дом Профсоюзов и Октябрьский дворец: суд арестовал недвижимость ФПУ

Несколько объектов недвижимости, которые были в пользовании Федерации профсоюзов Украины были арестованы Печерским райсудом Киева. По мнению суда, их могли незаконно забрать у Фонда государственного имущества Украины.

Как сообщает Экономическая правда, об этом идет говорится в 4-х постановлениях суда, которые были обнародованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Так, по мнению прокуратуры и Национальной полиции, чиновники профсоюза, злоупотребляя служебным положением, завладели недвижимостью ФГИ в особо крупных размерах.

Описание: Дом Профсоюзов в Киеве Источник: wikipedia.org Alt:

Исходя из этого, суд принял решение наложить арест на эти объекты, запретив совершать какие-либо действия с ними и распоряжаться этим имуществом.

Как стало известно, суд арестовал следующие объекты:

Дом Профсоюзов на Майдане Незалежности;

Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец);

ресторанный комплекс на Трухановом острове;

здание на Контрактовой площади, 10;

учебно-спортивная база "Святошин";

санаторий "Жовтень" в Конча-Заспе;

санатории в Ирпене, Одессе, Куяльнике;

другая недвижимость в Киеве, Одессе, Ужгороде, Луцке, Трускавце.

Между тем, в самой Федерации профсоюзов считают, что на них пытаются давить представители власти из-за легализации игорного бизнеса. По словам главы департамента корпоративных прав и имущества ФПУ Дмитрия Довганенко, в доме Профсоюзов на Майдане хотят открыть казино.

"Это центральная часть столицы, тут созданы все условия", - рассказал он в комментарии UBR.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ФГИ хочет изменить законодательство в сфере аренды имущества.