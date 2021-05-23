Дом над пропастью с прозрачным полом: проект от иранского архитектора. Фото

В Европе начали заселять дома, напечатанные на 3D-принтере. Фото
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Иранский архитектор Милад Эштияги разработал проект жилого дома, особенность которого в том, что он будет нависать над скалой.
Как сообщается на портале Uncrate, парящее над пропастью здание собираются построить в американском городе Мендосино, что расположен на севере штата Калифорния. Проект получил название Suspended House (Подвесной дом).
Дом над скалой
uncrate.com
Стоит отметить, что такое жилье рассчитано на людей, которые не боятся высоты. На нижних уровнях дома будут располагаться огромные панорамные окна, также будет прозрачным и пол, под которым лишь пустота и много метров свободного падения.
Дом над скалой
uncrate.com
Согласно проекта, дом будет состоять из двух частей: самой жилой зоны и опоры, к которой будет цепляться здание с помощью металлических тросов. Верхние тросы будут держать конструкцию, нижние уменьшать влияние бокового ветра на нее.
Дом над скалой
uncrate.com
Кроме нижней прозрачной комнаты в доме еще есть три террасы. Полы здесь будут обычные непрозрачные.
Дом над скалой
uncrate.com
Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров. Стоит дом на металлической платформе, которая с помощью гидравлики может подняться вверх до 20 метров. Кроме того, сам дом еще может вращаться на 360 градусов за 54 минуты.
Арендовать напечатанный дом можно за 800 евро в месяц
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