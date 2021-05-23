Дом над пропастью с прозрачным полом: проект от иранского архитектора. Фото

Иранский архитектор Милад Эштияги разработал проект жилого дома, особенность которого в том, что он будет нависать над скалой.

Как сообщается на портале Uncrate, парящее над пропастью здание собираются построить в американском городе Мендосино, что расположен на севере штата Калифорния. Проект получил название Suspended House (Подвесной дом).

Описание: Дом над скалой Источник: uncrate.com Alt:

Стоит отметить, что такое жилье рассчитано на людей, которые не боятся высоты. На нижних уровнях дома будут располагаться огромные панорамные окна, также будет прозрачным и пол, под которым лишь пустота и много метров свободного падения.

Описание: Дом над скалой Источник: uncrate.com Alt:

Согласно проекта, дом будет состоять из двух частей: самой жилой зоны и опоры, к которой будет цепляться здание с помощью металлических тросов. Верхние тросы будут держать конструкцию, нижние уменьшать влияние бокового ветра на нее.

Описание: Дом над скалой Источник: uncrate.com Alt:

Кроме нижней прозрачной комнаты в доме еще есть три террасы. Полы здесь будут обычные непрозрачные.

Описание: Дом над скалой Источник: uncrate.com Alt:

Как сообщали НЕРУХОМІ, итальянец Еннунцио Лагомарсини спроектировал и построил для себя дом, который может парить в воздухе и скользить на расстояние 12 метров. Стоит дом на металлической платформе, которая с помощью гидравлики может подняться вверх до 20 метров. Кроме того, сам дом еще может вращаться на 360 градусов за 54 минуты.