Долгострою скандального Укрбуда наконец присвоили почтовый адрес

Жилому комплексу СОЛНЕЧНОЙ РИВЬЕРЕ от скандального застройщика Укрбуд таки присвоили почтовый адрес.

Об этом во вторник, 4 августа, заявил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир.

"Первый доведенный до конца ЖК Укрбуда. Поздравляю инвесторов и теперь уже почти жильцов с успешным окончанием всех документарных процедур. Осталось только заселиться и жить", - рассказал глава КГС.

Он также напомнил, что его компания продолжает работы с остальными принятыми комплексами.

Как сообщали НЕРУХОМІ, ЖК Солнечная Ривьера (Днепровский район) находится на берегу Русановского пролива. Это два 30-этажных здания и 424 квартиры бизнес-класса с высокими (3 метра) потолками. Дом подключен к централизованному отоплению. Квартиры продаются без отделки. Доступно много планировок, от однокомнатных, до шестикомнатных (двухуровневых) квартир. Стены построены из кирпича, а также утеплены минватой и пенополистиролом.

Наш ресурс поставил достаточно высокую оценку в рейтинге – 6,3 данному ЖК. На это повлияло наличие необходимых разрешительных документов, расположение, обустройство парковки и энергоэффективность строений.