Дело экс-главы Укрбуда: суд продлил арест Микитася

Мера пресечения для бывшего парламентария и экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася была продлена до 24 декабря этого года.

Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 ноября, рассматривалось дело о завладении имущества Национальной гвардии. Как сообщается, ходатайство о продлении ареста было подано прокурором САП, которое судья удовлетворил частично.

Ранее ВАКС продлил меру пресечения для Микитася до 30 ноября.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в ходе досудебного расследования детективы НАБУ выяснили, что Микитась и другие должностные лица Укрбуда использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81,6 млн гривен меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.

Судья ВАКС постановил взыскать с экс-нардепа 30 млн гривен за нарушение процессуальных обязанностей, и применил меру пресечения в виде ареста с залогом в 100 млн гривен.

Напомним также, что по делу Микитася признаны виновными оценщики имущества Елена Солома и Алиса Гринчук. В суде они признались в сокрытии преступления, а также в подделке документов.