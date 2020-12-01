Дело экс-главы Укрбуда: суд продлил арест Микитася

Провалы Минрегиона и попытки решить проблемы долгостроев. Чем запомнился ноябрь
Ресурс НЕРУХОМІ выбрал самые знаковые события в сфере строительства, которые произошли в ноябре
Новости
Мера пресечения для бывшего парламентария и экс-главы корпорации "Укрбуд" Максима Микитася была продлена до 24 декабря этого года.
Соответствующее решение вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 27 ноября, рассматривалось дело о завладении имущества Национальной гвардии. Как сообщается, ходатайство о продлении ареста было подано прокурором САП, которое судья удовлетворил частично.
Ранее ВАКС продлил меру пресечения для Микитася до 30 ноября.
Как сообщали НЕРУХОМІ, в ходе досудебного расследования детективы НАБУ выяснили, что Микитась и другие должностные лица Укрбуда использовали заведомо поддельные официальные документы в процессе обмена квартир Нацгвардии в домах в центре столицы на недвижимость на окраине Киева. Как установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81,6 млн гривен меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске.
Судья ВАКС постановил взыскать с экс-нардепа 30 млн гривен за нарушение процессуальных обязанностей, и применил меру пресечения в виде ареста с залогом в 100 млн гривен.
Напомним также, что по делу Микитася признаны виновными оценщики имущества Елена Солома и Алиса Гринчук. В суде они признались в сокрытии преступления, а также в подделке документов.
Ресурс НЕРУХОМІ выбрал самые знаковые события в сфере строительства, которые произошли в ноябре
Результаты аудита изучают в НБУ, СБУ и МВД
Мероприятие было организовано Конфедерацией строителей Украины
Здания взорвали в рамках реконструкции местного порта