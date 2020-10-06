Дарницкую РГА заставили ускориться с подключением к коммуникациям домов на Харченко

Власти Киева распорядились подключить новостройки по улице Евгения Харченко в микрорайоне Бортничи к инженерным сетям на постоянной схеме.

Об этом заявил в понедельник, 5 октября, заместитель столичного мэра Вячеслав Непоп во время выездного совещания по вопросам достройки жилых домов, передает пресс-служба КГГА.

"Кроме того, в домах необходимо обеспечить надлежащее теплоснабжение. Люди должны с комфортом войти в отопительный сезон 2020-2021 годов", - заявил Непоп.

Он подчеркнул, что для подключения домов по улице Евгения Харченко, 47-А, 47-Б, 47-В к инженерным сетям Дарницкая районная администрация, как заказчик строительства, должна обеспечить комплекс мер по финансированию работ по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первой очереди комплекса сооружений гидроузла.

Также Вячеслав Непоп дал поручение Дарницкой РГА организовать презентацию и обсудить проект строительства новой секции.

Описание: В КГГА распорядились подключить ЖК к коммуникациям Источник: google.com/maps Alt:

На ресурсе НЕРУХОМІ данный жилой комплекс имеет рейтинг ниже среднего – 4.7. На такую оценку повлияли следующие факторы: прежде всего нет данных соответствия государственным строительным нормам, нет информации по стоимости содержания и энергоэффективности. Однако дома имеют неплохую локацию: относительно недалеко станция метро, а в пешей доступности большинство инфраструктурных объектов. Документы по данному ЖК продолжают изучать эксперты ресурса. Застройщиком данного объекта выступает компания Житло-Инвест.