Банк Аркада попал в категорию проблемных

Национальный банк Украины отнес банк Аркада к категории проблемных, ввел особый режим контроля за работой финучреждения и назначил куратора.

Соответствующее решение регулятор принял еще 6 августа, говорится в материалах Печерского районного суда, сообщает Finbalance.

Этим судебным постановлением по требованию Фонда гарантирования вкладов физических лиц в рамках обеспечения иска был наложен арест на главный офис банка "Аркада" (площадью 14,1 тыс кв м), который находится в центре Киева (по адресу ул. Ольгинская, 3-А) и земельный участок под ним (площадью 0,53 га).

Кроме того, владельцу этих объектов недвижимости запретили совершать любые действия, направленные на отчуждение имущества, переход права собственности, предоставление в обеспечение, а также запретил госрегистраторам совершать соответствующие регистрационные действия.

НБУ отнес банк Аркада к категории проблемных flickr.com

Сейчас в госреестре прав на недвижимое имущество собственником здания банка Аркада и земельного участка под ним указан Олег Нелин (право собственности зарегистрировано в июле 2020 года после снятия ареста, который накладывался в рамках уголовного производства относительно возможных злоупотреблений должностных лиц банка и завладения средствами доверителей фонда финансирования строительства).

По данным НБУ, на 01.06.2020 владельцем 74,8% акций банка "Аркада" был Константин Паливода.

По данным ФГВФЛ, в сентябре 2019 года банк "Аркада" передал в ипотеку для Нелина свой офис и земельный участок под ним в качестве обеспечения долговых обязательств ООО "Будеволюция" (лицо, связанное с банком "Аркада"; застройщик ЖК "Патриотика" и "Патриотика на Озерах") по договору займа на 260 млн грн (как отмечается, рыночная стоимость офиса - 554,8 млн грн, земельного участка - 65,6 млн грн).

"АО "АКБ "Аркада" безвозмездно лишился своего имущества на сумму более 600 млн грн, имея проблемы с ликвидностью, что ставит под угрозу интересы вкладчиков и указанные действия направлены на нарушение их конституционных прав", - говорится в материалах дела.

Фонд гарантирования намерен обратиться в суд с иском к банку "Аркада", ООО "Будеволюция" и упомянутым выше физлицам о признании недействительными соответствующего договора займа и ипотечного договора.

4 марта 2020 года Окружной админсуд Киева отказался удовлетворить иск банка "Аркада" к НБУ об отмене решения правления Нацбанка, которым до 01.01.2021 остановлены операции банка "Аркада" по привлечению средств от физических лиц (в том числе путем размещения депозитных сертификатов).

Согласно судебным материалам, свое решение НБУ мотивировал тем, что в банке "Аркада" "нет эффективной системы управления рисками, которая в дальнейшем будет обеспечивать выявление, идентификацию и надлежащую оценку, мониторинг и контроль за всеми видами рисков на всех организационных уровнях, о чем свидетельствуют определенные "Аркадой" нереалистичные предположения показателей бизнес-модели, а прогнозные показатели ... подтверждают неспособность к генерации доходов АО АКБ "Аркада" в 2019-2020 годах, что несет угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками, приостановление операций по привлечению средств физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц) является адекватным уровню угрозы интересам вкладчиков или других кредиторов АО АКБ "Аркада".

По оценкам НБУ, приостановление операций по привлечению средств от физических лиц (кроме привлечения вкладов от связанных с банком лиц), "будет способствовать своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками и поддержке надлежащего финансового состояния АО АКБ "Аркада".

Как сообщали НЕРУХОМІ, ранее в НБУ заявляли, что проблему с недостроями Аркады нужно решать на законодательном уровне, поскольку у самого банка с ликвидностью все было в порядке.