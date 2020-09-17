В Киеве чиновника ГАСИ будут судить за взятку

В Киеве главного инспектора строительного надзора инспекционного отдела Департамента ГАСИ будут судить за получение взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Как отметили правоохранители, чиновник требовал от частной компании взятку за непривлечение к ответственности за нарушение условий градостроительства. Также инспектор ГАСИ обещал застройщику не применять штрафные санкции - 1,5 млн грн

Инспектора ГАСИ задержали 13 апреля, на парковке возле столичного супермаркета. Он получил талоны на топливо на тысячу долларов США.

Чиновник ГАСКа взятку взял топливными талонами gp.gov.ua

"Киевской городской прокуратурой завершено досудебное расследование и направлено в Деснянский районный суд Киева уголовное производство по обвинению служащего Департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киевской области в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - добавили в пресс-службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на Луганщине полиция задержала чиновника областного ГАСКа, который требовал 30 тысяч гривен взятки за согласование строительной документации.