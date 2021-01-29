Чиновник Луганской ГАСИ пойдет под суд из-за взяточничества

Замглавы Департамента ГАСИ в Луганской области обвинили во взяточничестве, обвинительный акт прокуратура уже направила в суд.

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Как выяснили следователи, чиновник "помог" застройщику получить разрешительные документы на строительство объекта, который был уже практически возведен. За свои услуги заместитель начальника территориального отделения Госархистройинспекции просил 15 тысяч гривен.

Также чиновник обещал выдать декларацию о готовности объекта. Взяточника правоохранители задержали еще в сентябре 2020 года, непосредственно во время получения неправомерной выгоды.

Описание: Чиновника задержали еще в сентябре во время получения взятки Источник: pixabay.com Alt:

Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Имущество обвиняемого, которое предварительно оценили в 1 млн гривен, арестовали.

Как сообщали НЕРУХОМІ, главу Львовской райгосадминистрации задержали 4 ноября при получении взятки, за которую чиновник обещал помочь с изменением целевого назначения участка земли.