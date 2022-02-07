Черкасскому бизнесмену простили строительство по подложным документам

Приднепровский райсуд Черкасс освободил от уголовной ответственности местного предпринимателя Андрея Люльченко, который обвинялся в самовольном строительстве коттеджного городка Дрим Таун возле леса в районе Дахновки.

Как сообщает "Кропива", коттеджный жилой комплекс строится на участке, площадью 1,9 га по ул. Сержанта Волкова 1/3. Андрей Люльченко является владельцем застройщика – ОК "ЖСК Дрим Таун". Ему ранее инкриминировали самовольное строительство на самовольно занятом участке, а также использование "заведомо подложных документов".

Строительство ведется здесь с 2018 года. На сайтах по продаже недвижимости уже появились объявления о данном комплексе: стоимость жилья здесь стартует от 1,6 млн гривен. Здесь запланировано строительство 32 двухэтажных коттеджей.

Отмечается, что из-за несанкционированного строительства Управление Госархстройконтроля горсовета Черкасс наложило ряд взысканий. Они подтверждены решением Черкасского окружного административного суда, которое прошло апелляционную и кассационную инстанции.

По данным следствия, бизнесмен самовольно занял участок и организовал здесь незаконное строительство в течение 2018 года, а в августе того же года провел регистрацию права на незавершенное строительство жилого комплекса готовностью 18%.

В 2019 году прокуратура через Хозяйственный суд Черкасской области пыталась отменить госрегистрацию права собственности за жилищным кооперативом. Подсудимый предоставил суду заведомо поддельный документ, удостоверяющий снос незавершенного строительства ЖК в апреле 2019 года. На основании этого документа суд отказал в удовлетворении иска прокуратуры в связи с отсутствием предмета спора. В дальнейшем прокуратура решение не оспаривала.

Сторона защиты обратилась в суд с ходатайством о закрытии производства по сроку давности, прокурор не возражал. Следовательно, суд закрыл уголовное производство и освободил подсудимого от уголовной ответственности.

Описание: Коттеджный городок Дрим Таун в Черкассах Источник: kropyva.ck.ua Alt:

В январе 2019 года городской совет предоставил указанный участок в аренду на 5 лет Обслуживающему кооперативу "ЖК Дрим Таун". А в апреле того же года Департамент архитектуры и градостроительства предоставил градусловия на строительство коттеджей. На этот раз максимально допустимая площадь застройки участка выросла до 50%.

Сегодня право аренды участка значится за ООО "Черкассы Строй-сервис". Компания также принадлежит бизнесмену Андрею Люльченко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в прошлом году в Черкассах строительная компания "Надія" разрушила половину дома по улице Гоголя, 211, который является памятником архитектуры местного значения.