Британцев возмутила реконструкция старой мельницы в жилой дом. Фото

В Великобритании собственников исторического здания старой мельницы в Камбрии резко раскритиковали за неудачную реконструкцию, которые решили сделать из нее жилой дом.

Описание: В Камбрии старую мельницу превратили в жилой дом Источник: dailymail.co.uk Alt:

Как сообщает Daily Mail, строительство проходило в рамках телевизионной программы об архитектуре и дизайне Grand Designs. Молодая семья из Камбрии – графства, расположенного на северо-западе Англии, - купила старинную недвижимость за 110 тысяч фунтов стерлингов, ранее бывшей угольной мельницей. По задумке телепрограммы, новые собственники должны были вложить сюда около 250 тысяч фунтов стерлингов и сделать постройку пригодной для проживания с современными условиями.

По первоначальной задумке планировалось сохранить стены мельницы, а по периметру создать деревянный каркас. Но как выяснилось в ходе строительства, стены мельницы были слишком неустойчивыми и здание оказалось опасным для проживания. В итоге было принято решение его снести.

Описание: В Камбрии старую мельницу превратили в жилой дом Источник: dailymail.co.uk Alt:

Британская семья приняла решение построить основную конструкцию из дерева, а затем вокруг воссоздать облик двухсотлетней мельницы. И вместо ожидаемых 18 месяцев, строительные работы затянулись на 3,5 года.

Новый проект состоит из двух соединенных между собой домов, в которых разместились кухня, столовая, кабинет, мастерская, гостиная с панорамными окнами и камином, три большие спальни.

Описание: В Камбрии старую мельницу превратили в жилой дом Источник: dailymail.co.uk Alt:

Описание: В Камбрии старую мельницу превратили в жилой дом Источник: dailymail.co.uk Alt:

Между тем зрители телешоу раскритиковали участников за то, что те снесли здание мельницы и вырубили деревья, которые росли на участке. Помимо безответственного отношения к историческому памятнику и природе пользователей возмутил и сам дизайн нового здания. "Мне нравятся руины и деревья, поэтому давай-ка мы это все снесем", - написал в комментариях один из зрителей.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в британском Лестере продается двухэтажный дом, общая площадь которого составляет 31,5 квадратных метров. Несмотря на свои крошечные размеры, жилье оценили в 300 тысяч евро.