Британские архитекторы разрабатывают дома для строительства на Марсе

Британские архитекторы из бюро Hugh Broughton Architects взялись за разработку зданий, которые можно было бы строить на Марсе, и которые бы смогли защитить поселенцев от суровых инопланетных условий.

Как сообщает Newatlas.com, ранее эта компания уже разрабатывала здания для полярных баз. Сегодня проекты "марсианских домов" разрабатываются в Бристоле, над ними работают дизайнеры Элла Гуд и Никки Кент. Финансовое содействие оказывает Фонд Эдварда Маршалла. Новые здания должны быть пригодны для жизни людей на другой планете.

По задумке авторов проекта, это будут двухэтажные здания, общей площадью около 40 метров. Один из этажей будет подземным. Внизу будут располагаться спальные помещения и кухня. Верхний этаж сделают из эластичной фольги. Архитекторы уверяют, что конструкция будет простой и прочной не требующих особых усилий при транспортировке. После того, как купол из фольги получится надуть, его затем следует обложить марсианской почвой, чтобы защитить от дополнительного солнечного излучения.

Описание: Британцы хотят застроить Марс Источник: pixabay.com Alt:

В гостиной будет много растений. В доме будут функционировать системы производства и подачи электроэнергии, циркуляции и очистки сточных вод, циркуляции воздуха. За их разработку отвечает компания Hydrock.

Проект марсианского дома в Бристоле планируется завершить к марту 2022 года и открыть для посещения в апреле.

Как сообщали НЕРУХОМІ, на Марсе хотят построить полностью автономный город, который не будет зависеть от нашей планеты. С соответствующей идеей выступил американский инженер, изобретатель и глава компании SpaceX Илон Маск.