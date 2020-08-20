"Большое строительство как есть": в Херсоне к приезду Зеленского ночью укладывали асфальт. Видео

В Херсоне, в последний момент готовясь к визиту главы государства Владимира Зеленского, начали ночью укладывать новый асфальт.

Соответствующее видео сняли очевидцы и выложили в сеть.

Стало известно, что дорожные службы вели работы на возле Бериславского шоссе в среду, 19 августа, около 22:00.

Президент Владимир Зеленский прилетел с рабочим визитом в Херсон в четверг, 20 августа. Глава государства ознакомится с ходом строительства инфраструктурных и социальных объектов, сооружаемых в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Как сообщали НЕРУХОМІ, во время реконструкции в рамках программы "Большое строительство" в детском саду "Яблонька", который находится в Вишневом (Киевская область), в туалетах забыли поставить кабинки, при этом унитазы разместили почти вплотную друг к другу.