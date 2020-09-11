Большинство киевских новостроек - проблемные. Результаты исследования рынка

Большая часть новостроек Киева находится в категории рисковых. Соответствующее исследование было проведено компанией Monitor. Estate.

Эксперты проанализировали 435 объектов, которые возводились с 2016 года, и которые строятся сегодня. Критерии рискованности определены по следующим параметрам: отсутствие лицензий на выполнение строительных работ, строительство на земле без соответствующего целевого назначения или без сформированного земельного участка, строительство без полного пакета разрешительных документов. Также проанализированы компании, вовлеченные в процесс строительства.

Итого, в столице насчитывается 232 рисковых объекта строительства, что составляет 53,3% от общего количества возводимых объектов.

Что не так с недвижимостью в столице pixabay.com

В исследовании уточняется, что без оформления разрешительных документов ГАСИ - 113 новостроек (25,9% от общего количества новостроек), еще 180 (41,3%) строят на землях без соответствующего целевого назначения или без сформированной земельного участка. 20 объектов (4,5%) сводится без необходимых лицензий на выполнение строительных работ.

Наибольшее количество рисковых новостроек сосредоточено в Деснянском районе - основная проблема нецелевое использование земли. Затем Голосеевский и Шевченковский, наименее проблемный Оболонский район.

"Это может быть связано с отсутствием активной новой застройки относительно других районов", - говорят эксперты.

Также зафиксированы сотни уголовных дел, в которых фигурируют 389 вовлеченных в строительство компаний. Большинство уголовных дел касаются использования схем финансирования строительства и привлечения фиктивных компаний, с помощью которых застройщики занижают налогооблагаемую базу. Еще один сегмент - не правомерность передачи земельных участков государственной собственности в пользование юридических лиц.

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