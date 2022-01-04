Без стенда и согласований: началась реконструкция кинотеатра "Украина"

В кинотеатре "Украина", который расположен в центре Киева по улице Городецкого, 5, начались строительные работы. При этом на месте строительства отсутствует информационный стенд.

Как сообщает "Киев. Media", работы начались в 8 часов утра. Строители рассказали, что им поставили задачу снести часть фасада здания, которая выступает над тротуаром. Речь идет о террасе и главном входе. Между тем, здесь не установили информационный стенд, поэтому неясно, какая компания проводит строительные работы и что в итоге здесь планируют сделать.

Между тем, по словам краеведа Дмитрия Перова, новый собственник кинотеатра занялся его реконструкцией, однако согласований с Министерством культуры и информационной политики у него нет, которые нужно получить, поскольку работы проводятся в историческом ареале Киева.

Описание: Кинотеатр "Украина" собираются перестроить Источник: kyiv.media Alt:

Кроме того, отмечается, что в реестре градостроительных условий и ограничений нет документов на этот объект. Согласно кадастру, земельный участок под зданием предназначен для строительства, эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-офисного комплекса с объектами развлекательного назначения, рестораном, кинотеатром, паркингом.

Кинотеатр "Украина" открылся в 1964 году. В 1965 году в нем состоялась премьера фильма "Тени забытых предков" Сергея Параджанова. После реконструкции "Украина" заработала в 2001 году. Но в 2018 году сменились собственники, и кинотеатр закрылся.

Сегодня кинотеатр принадлежит ООО "Кинопремьер". По данным портала YouControl, бенефициаром компании является Евгений Вилгин.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве ввели мораторий на реконструкцию и капремонт исторических зданий, постройки XIX-XX веков, чтобы защитить их от разрушений.