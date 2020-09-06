Архитектура советских кинотеатров: монументальные сооружения эпохи социализма. Фото

Популярные архитектурные издания Calvert Journal и ArchDaily взялись за освещение архитектурных проектов родом из социализма. В серии материалов говорится о постройках, спроектированных архитекторами из Восточной и Центральной Европы в эпоху коммунизма.

Как сообщает Archdaily, всего исследователи покажут 50 монументальных сооружений, возведенных в эры социализма.

Кинотеатр "Октябрь" (Минск, Беларусь)

archdaily.com

Кинотеатр "Октябрь" был построен к 50-летию Советского Союза. Долгое время кинотеатр был самым большим в Беларуси, впрочем, позже оборудование устарело и после получения независимости Беларуси, его осовременили и открыли повторно.

Сегодня здесь 11 залов и современное цифровое оборудование. Однако внешне кинотеатр остался типичным советским монументальным сооружением.

Кинотеатр "Пушкинский" (Москва, Россия)

archdaily.com

Масштабное сооружение поднято над землей, оно стоит на 25 колоннах. Лестница в кинотеатр начинается в соседнем сквере, а сам кинотеатр расположен на площади имени Пушкина.

В 2011 году в кинотеатре сделали ремонт, предоставив стеклянную завесу и сетку из нержавеющей стали над входом.

Кинотеатр "Россия" (Ереван, Армения)

archdaily.com

Построенный между 1968 и 1975 годами, кинотеатр способен был вместить 2500 посетителей. Его дизайн состоит из 2 больших бетонных элементов, похожих на паруса.

Внешний вид должен олицетворять горы Арарат. Что касается интерьера, то он состоит из центрального атриума, который очерчен лестницей.

Кинотеатр "Космос" (Житомир, Украина)

archdaily.com

Похожих кинотеатров в Украине довольно много, но этот отличается своим фасадом от архитектора Василия Микитенко, который орнаментировал сооружение "галактическими" композициями из небольших мозаик. Фасад должен был прославлять освоение космоса, поэтому графические композиции архитектора были подчеркнуты звездными элементами.

Кинотеатр "Арман" (Алматы, Казахстан)

archdaily.com

Кинотеатр сумел сохранить свою первоначальную деятельность по сей день, именно здесь впервые в городе показывали 3D-фильмы. После распада Советского Союза кинотеатр временно превратили в танцевальный клуб.

Впрочем, позже он стал местом проведения международных кинофестивалей и премьер. Здание отличается барельефами на фасаде, которые прославляют советскую науку.