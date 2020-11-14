Архитекторы создали концепт постпандемического небоскреба. Фото

Международная архитектурная студия 3MIX создала концепт постпандемического небоскреба "Сиэтл 2030".

Как сообщает издание Design Boom, архитекторы 3MIX анализировали, какими будут небоскребы через десятилетие после пандемии COVID-19. Так, "Сиэтл 2030" спроектирован с учетом правил соблюдения социальной дистанции.

Описание: Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030" Источник: designboom.com Alt:

Отмечается, что основной строительный материал 400-метрового здания – дерево. Из него должно быть выполнено 90% небоскреба. Благодаря этому будет обеспечиваться натуральная вентиляция. Только несущие конструкции – из стали и бетона.

Описание: Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030" Источник: designboom.com Alt:

Концепт высотки предполагает приобщение жителей перенаселенных городов к природе путем создания экосистем в искусственной среде – биофильного дизайна.

Описание: Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030" Источник: designboom.com Alt:

Сообщается, что в башне, помимо жилых помещений и офисов, также предусмотрены вертикальные сады, водопады, воздушные мосты, парки для выгула домашних питомцев и шахты для дронов, которые будут доставлять продукты. На крыше небоскреба запланирована обсерватория и вертолетная площадка.

Описание: Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030" Источник: designboom.com Alt: