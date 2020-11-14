Архитекторы создали концепт постпандемического небоскреба. Фото

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Международная архитектурная студия 3MIX создала концепт постпандемического небоскреба "Сиэтл 2030".
Как сообщает издание Design Boom, архитекторы 3MIX анализировали, какими будут небоскребы через десятилетие после пандемии COVID-19. Так, "Сиэтл 2030" спроектирован с учетом правил соблюдения социальной дистанции.
Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030"
designboom.com
Отмечается, что основной строительный материал 400-метрового здания – дерево. Из него должно быть выполнено 90% небоскреба. Благодаря этому будет обеспечиваться натуральная вентиляция. Только несущие конструкции – из стали и бетона.
Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030"
designboom.com
Концепт высотки предполагает приобщение жителей перенаселенных городов к природе путем создания экосистем в искусственной среде – биофильного дизайна.
Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030"
designboom.com
Сообщается, что в башне, помимо жилых помещений и офисов, также предусмотрены вертикальные сады, водопады, воздушные мосты, парки для выгула домашних питомцев и шахты для дронов, которые будут доставлять продукты. На крыше небоскреба запланирована обсерватория и вертолетная площадка.
Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030"
designboom.com
Поспандемический небоскреб "Сиэтл 2030"
designboom.com
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