Архитекторы разработали альтернативный вариант фасада "Цветов Украины". Фото

Альтернативный проект ревитализации здания бывшей оранжереи "Цветы Украины" по улице Сечевых Стрельцов, 49 в Киеве был разработан архитекторами Антоном Каламбетом и Александром Дойковым и презентован общественной инициативой на конференции в Украинском кризисном медиацентре.

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Как сообщает "Хмарочос", по мнению архитекторов, у здания есть потенциал, в частности его можно адаптировать к современным потребностям. Также напомнили, что "Цветы Украины" были признаны зданием года в 1986 году, при этом без идеологического подтекста той эпохи.

Также поднялся вопрос, что здание необходимо законсервировать, так как оно сейчас стоит открытым и впоследствии цена реконструкции вырастет. Защитники здания уверяют, что собрали более 6500 подписей в открытом письме к Минкульту о немедленном присвоении зданию охранного статуса. Также представители Карты Реновации совместно с привлеченными экспертами исследовали здание, составили для него учетную документацию и направили ее в Министерство культуры.

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Как сообщали НЕРУХОМІ, 12 июля строительная техника приступила к демонтажу фасада здания на Сечевых Стрельцов, 49. Возмущенные киевляне сломали строительный забор и заблокировали работу строителей. 13 июля суд арестовал это здание. В то же время, в компании, которая является собственницей здания, заявили, что не получали никаких документов об аресте и не в курсе о поданном иске. Тем не менее они прекратили работу и отогнали строительную технику от здания.

Позже стало известно, что градусловия на реконструкцию здания выдал Департамент архитектуры и градостроительства столичной городской госадминистрации. По словам замдеректора Департамента Юрия Тация, застройщик имел право демонтировать существующие несущие конструкции, а вместо них строить новые в старых границах.

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