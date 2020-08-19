Арест не помешал: в "доме Билозир" продолжаются строительные работы

В Киеве на улице Мирной, 2/1 продолжаются строительные работы, несмотря на арест, наложенный судом.

Об этом в среду, 19 августа, заявила депутат столичного горсовета Ольга Балицкая.

"Наглость застройщика по Мирной, 2/1 просто безграничная - несмотря на арест, наложенный на имущество, там и сейчас продолжают осуществляться строительные работы", - написала депутат у себя в Facebook.

Она напомнила, что в конце прошлого месяца постановлением Киевского апелляционного суда было оставлено в силе арест "дома Билозир" в связи с многочисленными нарушениями законодательства. Так, вместо разрешенных четырех этажей, в доме их уже двенадцать.

"Невыполнение требований постановления должно обеспечиваться соответствующими органами. В связи с этим я подготовила сегодня соответствующее обращение в полицию Шевченковского района, а также хочу публично обратиться и к начальнику киевской полиции, Андрей Крищенко", - подчеркнула Балицкая.

Депутат отметила, что "дом Билозир" является юридически полностью незаконным строительством, и остановить его – компетенция Национальной полиции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в мае киевский суд арестовал строительство многоэтажного дома на земельном участке, которую было выделено певице, экснардепу Оксане Билозир. Советник главы КГГА Максим Бахматов заявлял, что народная артистка Украины незаконно застраивает историческую часть Киева. По словам Бахматова, "это жилой дом без документов, без подключений и парковок, полный беспредел, и в нем уже пытаются регистрировать собственность на квартиры, продавать квартиры".