Апелляционный суд запретил скандальное строительство ТЦ в центре Одессы

В Одессе Пятый апелляционный административный суд признал территорию Летнего театра памятником архитектуры и запретил строительство здесь торгового центра.

Соответствующее решение суд принял в среду, 23 сентября, пишет сайт "Трасса Е-95".

"Суд защитил право одесситов на сохранение исторического наследия и установления границ памятника архитектуры", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Отмечается, что коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу Департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА на решение Одесского окружного административного суда по делу по иску СП "Солинг". Таким образом суд отменил решение Одесского окружного административного суда от 28 августа 2019 г. Компания "Солинг" еще имеет возможность оспорить это решение в Верховном суде Украины.

Суд запретил застройку Летнего театра trassae95.com

Отметим, что компания "Солинг" получила от Одесского горсовета Летний театр под строительство торгового центра. В 2016 году одесские общественники начали протестовать против застройки парка в центре города. Уже в 2017-м конфликт перерос в масштабный протест одесситов, которые не допустили строительные работы на этой территории. Компания "Солинг" продолжила оспаривать статус Летнего театра и в 2019 г выиграла суд первой инстанции.

Как сообщали НЕРУХОМІ, за неделю сотрудники одесского ГАСК обнаружили 26 незаконных строительств, большая часть которых находится в Приморском районе города.