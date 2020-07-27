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АМКУ оштрафовал две компании из корпорации Укрбуд на 117 млн грн

27.07.2020 - 14:49

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж" (оба - Киев), входящие в корпорацию Укрбуд, за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

По данным АМКУ, компании-нарушители в период 2017-2018 годов участвовали в четырех закупочных процедурах на общую сумму более 1 млрд грн, победив в трех крупнейших, и были отобраны подрядчиками для строительства объектов на ЧАЭС и Централизованного хранилища отработанных ядерных отходов (ЦХОЯТ), передает Интерфакс-Украина.

Однако, позже Северное межобластное терротделение АМКУ выяснило факты сговора между компаниями, в частности, обе расположены по одном адресу и использовали один IP-адрес, имеют общих сотрудников, активно связывались между собой во время торгов и действовали синхронно, предоставляли друг другу финансовую помощь. Кроме того, компании связаны хозяйственными отношениями.

Компании обвинили в сговоре по строительству объектов на ЧАЭС

pixabay.com

Таким образом, комитет вынес решение о наличии сговора на торгах. Так, ООО "БК "Укрбудмонтаж" оштрафовано на 55 млн грн, ЧАО "Укрэнергомонтаж" – на 62 млн грн. Кроме того, обеим компаниям запрещено участвовать в публичных закупках в течение трех лет.

Как сообщали НЕРУХОМІ, высший анктикоррупционный суд (ВАКС) отправил экс-депутата и бывшего президента Укрбуда Максима Микитася под круглосуточный домашний арест.

Застройщики:

УКРБУД

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