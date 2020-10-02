Американцы профинансировали строительство пятизвездочного отеля в Киеве

На строительство пятизвездочной столичной гостиницы Sheraton, которое было заморожено, международная корпорация из США выделит $27 млн.

Об этом говорится на сайте корпорации.

Как отмечается, инвестирование в строительство поможет развитии торговли, создаст новые рабочие места, выстроит цепочки поставок, что обеспечит экономический рост.

Строительством занимается компания Строительная Инвестиционная Компания "ТМ". Гостиница расположена на территории НСК "Олимпийский", проект был разработан еще в 2011-м году, но из-за нестабильной ситуации в стране его пришлось заморозить.

Теперь стало известно, что Корпорация по финансированию международного развития США одобрила финансирование проекта, выделив на это 27 млн долларов США.

Номерной фонд гостиницы Sheraton будет состоять из 196 номеров: 178 стандартных номеров, 15 номеров класса "люкс", есть в наличии президентский номер, также есть номера для людей с ограниченными возможностями. Проект предусматривает и подземный многоуровневый паркинг для 144 автомобилей.

В Киеве может появиться первая гостиница Sheraton GETTY IMAGES

"Строительная Инвестиционная Компания "ТМ" была создана в 2004 году, занимается строительством жилых и нежилых помещений, с уставным капиталом в 5 млн гривен.

Подчеркнем, что гостиница Sheraton должна стать седьмым пятизвездочным отелем в Киеве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, компания Смартленд получила разрешение от Антимонопольного комитета Украины на приобретение киевской гостиницы "Днепр", расположенной на Европейской площади.